Großbritannien Massives Kaufhaussterben setzt sich fort

Das Kaufhaussterben in Großbritannien ist einem Bericht zufolge in den vergangenen fünf Jahren mit rasantem Tempo vorangeschritten. Wie die BBC unter Berufung auf eine Mitteilung des das auf gewerbliche Immobilien spezialisierte Analyse-Unternehmen CoStar berichtete, hat die Zahl der Kaufhausfilialen in dem Land seit 2016 um mehr als 83 Prozent abgenommen.