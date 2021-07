Netto Marken-Discount will verstärkt Kunden abholen, die ihren Fleischkonsum reduzieren wollen. Der Edeka-Discounter holt mit „Less Meat" eine Hackfleischzubereitung mit Gemüseanteil ins Sortiment.

Der Discounter Netto bietet eine Hackfleischzubereitung vom Rind mit 34 Prozent Gemüsezubereitung zum Braten an. Neben Rindfleisch enthält die Zubereitung eine Mischung aus Gemüse wie Paprika, Karotten und Zwiebeln. Aktuell bietet Netto in seinem Sortiment über 230 vegane Artikel an. Geplant sei, das vegetarische und vegane Sortiment kontinuierlich zu erweitern.