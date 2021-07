Tarifstreit im Großhandel Leere Regale durch Warnstreiks?

In der Tarifrunde des genossenschaftlichen Großhandels hat Verdi erneut zu Warnstreiks in Edeka-Lagern aufgerufen. Heute Morgen um 4 Uhr legten Beschäftigte im Edeka-Zentrallager in Lauenau (Landkreis Schaumburg) die Arbeit nieder.