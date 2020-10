Mitarbeiter des Jahres: Persönliches Engagement

Anzeige

Die Preisträger auf einen Blick:

Adrian Stanciu von Edeka Fitterer in Baden-Baden. Der junge Fleischerei-Fachverkäufer und leidenschaftlicher Hobbykoch ist der Publikumsliebling unter den Nominierten. Er hat in der Verbraucherabstimmung gepunktet.

Susann Zeiler, die Kauffrau arbeitet im Rewe-Markt Geidel in Delitzsch. Frau Zeiler überzeugte die Jury mit einer Vielzahl an maßgeschneiderten Aktionen. Dabei spendet der Markt die Erlöse häufig für karitative Zwecke.

Mareike Obermann, Abteilungsleiterin Fischtheke bei WEZ in Bad Oeynhausen, Weserstraße. Die Jury zeichnet die Fisch-Sommeliére für Ihr Engagement aus, das sie seit ihrer Ausbildung jeden Tag unter Beweis stellt: etwa mit einem Sonderverkaufsstand für selbst geräucherten Fisch oder außergewöhnlichen Kundenabenden.

Renate Hoffmann, Marktleiterin bei ALMA in München, erhält den Sonderpreis der Jury. Frau Hoffman und ihrem Team gelingt es, in diesem „Ausbildungsmarkt für benachteiligte Jugendliche“ Menschen mit schwierigen Lebensläufen für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen. Wenn die jungen Menschen ihre Ausbildung zum Fachlageristen oder Verkäufer geschafft haben, können sie dank einer Kooperation mit der Rewe Süd ins dritte Ausbildungsjahr in einen Rewe-Markt wechseln.

In der Jury haben neben Mitarbeitern der Verlage Lebensmittel Praxis und „Meine Familie & ich“ Personalentwickler aus dem Handel mitgewirkt: Peter Malcher (Globus), Stefan Noppenberger (Real), und Corinna Trier (Rewe Group).

Ulrike Detmers, Gesellschafterin der Mestemacher-Gruppe und Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Bielefeld, hat die Preisträger in einer Videobotschaft beglückwünscht und ihre Leistungen gewürdigt.