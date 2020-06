Ausbildung: Noch viele Plätze frei

Trotz Corona rechnet der Einzelhandel in diesem Jahr mit einem stabilen Ausbildungsplatzangebot. Stefan Genth (Foto), Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) sagt dazu: „Die Chancen, einen Ausbildungsplatz im Handel zu bekommen, stehen sehr gut. Es sind noch viele Plätze frei.“

Anzeige

Die Handelsunternehmen rechnen aktuell damit, dass angesichts der Auswirkungen der Coronakrise die Bewerbungs-und Einstellungsprozesse bis in den Herbst hinein reichen werden. Der Beginn einer Ausbildung ist auch noch nach dem 1. September möglich.

In der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entfallen aktuell knapp elf Prozent der angebotenen Stellen auf die beiden Kernberufe des Einzelhandels Kaufleute im Einzelhandel und Verkäufer. Darüber hinaus bilden die Handelsunternehmen in über 60 weiteren Berufen aus, bieten Abiturientenprogramme und duale Studiengänge an.

Unverständnis äußert der HDE aber zur vom Bundeskabinett beschlossenen Ausbildungsprämie, die zwar ein gutes Signal sei, größere, mittelständische Unternehmen aber benachteilige. Der Verband hält es für kritisch, dass nur kleinere Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten die Gelder beantragen dürfen. „Die Ausbildungsprämien sind für die vielen im Einzelhandel von Corona betroffenen Betriebe eine wichtige Unterstützung und machen die hohe Wertschätzung für die Ausbildungsleistung der Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten deutlich“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Bundesregierung diskriminiere besonders die größeren ausbildenden Betriebe des Mittelstands an dieser Stelle ohne sachlichen Grund. Daher werde die Ausbildungsprämie für die Übernahme von Auszubildenden aus insolventen Betrieben wenig Wirkung entfalten. Denn hier haben vor allem die von der Prämie ausgenommenen größeren Betriebe ausreichend Kapazitäten, um Auszubildende aus anderen Unternehmen aufzunehmen.