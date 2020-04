Picnic: Expandiert weiter im Ruhrgebiet

Der Lieferdienst Picnic vergrößert sein Liefergebiet im Ruhrgebiet: Ab Anfang Mai haben Haushalte in Kamen, Bergkamen und in Teilen von Unna, Dortmund und Lünen die Möglichkeit von Picnic beliefert zu werden.

Anzeige

Der neue 1.200 Quadratmeter große Picnic-Hub befindet sich zentral in Kamen. Dies ist bereits der zwölfte Hub von Picnic in Nordrhein-Westfalen und der siebte Standort im Ruhrgebiet. Von hier aus werden ab Mai 15 Picnic Elektro-Vans und 20 Runner für insgesamt 70.000 Haushalte bereit stehen. Auf längere Sicht plant Picnic mit rund 100 Runnern, die an dem Standort in Kamen tätig sein werden. Seit dem Start von Picnic Anfang 2018 ist die Belegschaft von Picnic in Deutschland auf über 1.000 Mitarbeiter gewachsen. Zur Zeit stellt Picnic über 50 neue Mitarbeiter pro Woche ein.