LP-Branchenpreis Vier Mitarbeiter des Jahres ausgezeichnet

Anzeige

Der Publikumspreis geht an Anja Pregartner aus dem Globus-SB-Warenhaus in Ludwigshafen. Sie arbeitet an der Käsetheke und überzeugt die Kunden durch ihre freundliche Art und ihren Ideenreichtum. Die weiteren Auszeichnungen, beurteilt durch eine Fachjury, erhalten Stephanie Mang aus dem Edeka-Markt Kempken im Gahlingspfad in Krefeld und Manuel Gohres vom Real-Markt in Wuppertal. Stephanie Mang überzeugte die Jury als aufstrebende Nachwuchskraft, die sich unermüdlich weiterbildet. Manuel Gohres hat in seinem Markt zahlreiche kreative Aktivitäten ins Leben gerufen, unter anderem ein Glückstelefon – Maßnahmen, die intensiv zur Kundenbindung beitragen. Über einen Sonderpreis freut sich Andreas Justen, der eine überbetriebliche Ausbildung im Globus-SB-Warenhaus in Zell absolviert. Der junge Mann mit Handicap engagiert sich in seiner Freizeit im sozialen Bereich. So arbeitet er ehrenamtlich regelmäßig in einem Altenheim, außerdem sammelt er Pfandflaschen und spendet den Erlös für gemeinnützige Zwecke.

Der Wettbewerb wird unterstützt vom Brot- und Backwarenunternehmen Mestemacher. Ulrike Detmers, Gesellschafterin und Mitglied der zentralen Unternehmensleitung der Großbäckerei, hat die Preisträger gewürdigt und Urkunden überreicht.