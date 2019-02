Getnow: Lieferstart in Essen

Anzeige

Das 2015 gegründete Start-up, unter anderem mit Metro und DHL als Partner im Rücken, liefert aus dem Metro-Sortiment 15.000 Food- und Non-Food-Artikel noch am selben Tag nach Hause – ohne Mindestbestellwert und ab 40 Euro ohne Versandkosten. Zum Sortiment gehören neben alltäglichen Lebensmitteln auch eine Auswahl an regionalen und exotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch und Frischfisch sowie Drogerieartikel und Bürobedarf. „Wir freuen uns, dass unsere Expansion so schnell voranschreitet“, sagt Getnow Geschäftsführer und CTO Sebastian Wiese.