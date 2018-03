Aldi Süd:Setzt Zeichen gegen Insektensterben

12.03.2018 Lebensmittel Praxis

Die Unternehmensgruppe Aldi Süd bietet jetzt nach eigenen Angaben als erster Lebensmitteleinzelhändler Aktionsartikel an, die mit dem Label „Insect Respect“ ausgelobt sind. Der Discounter wolle damit die Artenvielfalt und -erhalt von Insekten fördern. Ab sofort ist demnach eine insektizidfreie Klebefalle erhältlich. In den nächsten Wochen kommen weitere Produkte mit dem Gütezeichen in die Aldi-Süd-Filialen, heißt es weiter.

Die Initiative stelle sicher, dass der Insektenverlust durch einen neuen Lebensraum kompensiert wird. Hintergrund: Bienen, Falter und andere Insekten bestäuben rund 80 Prozent der Wildpflanzen und sind das Fundament eines gesunden Ökosystems. Doch der Insektenbestand in Deutschland sei seit 1989 um etwa drei Viertel zurückgegangen.

Mit dem Verkauf der Klebefalle unterstützte der Discounter gezielt die Initiative „Insect Respect“ und trage damit dazu bei, das Insektensterben zu verringern. „Das Siegel steht für einen neuen Umgang mit Insekten und fördert das Bewusstsein für ihren Wert und ihre Artenvielfalt in unserem Alltag. Mit dem Verkauf der Artikel möchten wir unsere Kunden und damit eine breite Öffentlichkeit stärker für das Thema sensibilisieren“, so Jan Stefan Dams, CR-Manager bei ALDI SÜD.

„Insect Respect kompensiert die Verluste, die durch Insektenschutzmittel in Innenräumen entstehen und stärkt das Bewusstsein für die große Bedeutung dieser kleinen Tiere“, erklärt Dr. Hans-Dietrich Reckhaus, Initiator der Initiative. Das Prinzip sei einfach: Für den Verlust von getöteten Insekten errichtet die Initiative neue begrünte Flächen in Siedlungs- oder Industrieräumen. Die Größe der Ausgleichsfläche wird anhand eines mit Biologen entwickelten Modells errechnet. Damit werde unter anderem bestimmt, wie viel Biomasse in Gewicht anfällt, die durch ein „Insect Respect“-Produkt getötet wird. „Unser Konzept ist wissenschaftlich erarbeitet worden und unsere Aktivitäten unterliegen einer strengen unabhängigen Prüfung“, betont Reckhaus.