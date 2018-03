Globus:Verstärkt Kooperation mit Demeter

12.03.2018 Lebensmittel Praxis

Globus erweitert nach eigenen Angaben das Angebot Demeter-zertifizierter Bio-Produkte. Neben rund 70 Artikeln der Demeter-Marke „Campo Verde“ erwarten die Kunden demnach jetzt in allen 46 Globus-Märkten mehr als 150 Frische- und Trockenprodukte, Obst und Gemüse sowie Baby- und Kleinkindkost mit dem Demeter-Siegel.

„Der Demeter-Verband gilt als Qualitätsführer im Bio-Bereich, umso mehr freuen wir uns daher, unseren Kunden nun noch eine größere Auswahl der zertifizierten Produkte anbieten zu können“, sagt Johannes Scupin, Sprecher der Globus SB-Warenhäuser. Die Vorgaben von Demeter reichten über die der EU-Öko-Verordnung hinaus. Und für Händler von Demeter-Produkten gelten besondere Anforderungen – etwa für Produktplatzierung, Information der Kunden, Schulung des Personals und Nachhaltigkeitsmanagement.

Insgesamt stehen damit bei Globus rund 3.000 Bio-Produkte in den Regalen, heißt es weiter. An der Käsetheke könnten die Kunden unter 30 Bio-Käsesorten auswählen und in der Obst- und Gemüseabteilung werden saisonal wechselnd mehr als 70 Sorten Bio-Früchte. Fester Sortimentsbestandteil seien auch rund 900 Alnatura-Produkte.