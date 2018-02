Aldi Süd / Gropper:Testen Erklärung des MHD

19.02.2018 Lebensmittel Praxis

Aldi Süd geht im Kampf gegen Lebensmittelverluste einen Schritt weiter. Ab sofort testet der Discounter in Süddeutschland auf Frischmilch-Verpackungen den Hinweis „Riech mich! Probier mich! Ich bin häufig länger gut.“ „Mit dem neuen Hinweis animieren wir den Verbraucher, die Genusstauglichkeit der Milch zuerst zu überprüfen, bevor er sie bei Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums wegschüttet“, so Jan Stefan Dams, CR-Manager bei Aldi Süd.

Angestoßen wurde die Initiative vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) sowie vom bayerischen Bündnis „Wir retten Lebensmittel“, dem sich auch der Aldi-Süd-Lieferant Gropper angeschlossen hat.

Der MHD-Erklärungshinweis wird zunächst auf der Milfina Frischmilch (Fettstufen 1,5 % und 3,5 %) in mehr als 400 Filialen von Aldi Süd in Bayern und Baden-Württemberg getestet. Der Test wird seitens des StMELF von einer Verbraucherumfrage begleitet. Hintergrund dieses Tests ist die Erkenntnis, dass Lebensmittelabfälle häufig entstehen, weil beim Verbraucher Unsicherheit über die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) herrscht. Das MHD gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt ein Produkt bei sachgemäßer Lagerung mindestens genießbar ist, ohne dass es zu Qualitätsmängeln oder Geschmackseinbußen kommt.