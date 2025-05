Natürlich auf Achse: Das Bio-Mobil von Bioland rollt im dritten und vorerst letzten Jahr durch Deutschland und bringt Bio-Wissen direkt zu den Menschen. Bildquelle: Bioland

Der größte Bio-Anbauverband Deutschlands, Bioland, hat die letzte Etappe seiner dreijährigen EU-geförderten Kampagne „Grenzenlos regional – Bio in Europa“ begonnen. Das sogenannte Bio-Mobil startete seine Tour am 19. Mai in Göttingen und wird bis Ende September sechs deutsche Städte besuchen. Ziel ist es, über biologische Landwirtschaft zu informieren und für nachhaltige Kaufentscheidungen zu werben.

18 deutsche Städte innerhalb von drei Jahren besucht

Nach Göttingen wird die mobile Informationsplattform noch in Leipzig, Bochum, Kiel, Bremen und Bielefeld Station machen. Nach Angaben des Verbandes wird das Bio-Mobil im Laufe der dreijährigen Projektzeit insgesamt 18 deutsche Städte besucht haben.

„Auch in diesem Jahr haben wir auf unserer Tour wieder zahlreiche spannende Highlights im Gepäck“, erklärte Projektleiter Heiko Niehaus. Das Programm umfasst demnach Kochshows, unter anderem mit der TV-Köchin Jacqueline Amirfallah, eine Kooperation mit einem Programmkino und die Teilnahme an den Leipziger Umwelttagen.

Bioland setzt Zeichen beim Ocean Race Europe

Niehaus hob besonders den geplanten Auftritt beim Ocean Race Europe vom 21. Juli bis 10, August in Kiel hervor: „Dort sind wir direkt auf dem Eventgelände an der Kiellinie präsent und setzen ein starkes Zeichen für den Stellenwert von Bio – insbesondere im Hinblick auf den Gewässerschutz.“

Die Tour des Bio-Mobils endet am 27. September in Bielefeld. In jeder Stadt verweilt das Mobil für mehrere Tage. Mit verschiedenen Aktionen will der Verband Bio-Grundlagen vermitteln und die Bedeutung biologischer Landwirtschaft für den Erhalt der Lebensgrundlagen verdeutlichen.