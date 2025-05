Das neu aufgestellte Präsidium des Fruchthandelsverbands (von links): Sascha Suler, Daniel Grümmer, Stefan Lindner, Andre Weichert, Jürgen Bruch, Christin Neubauer und Stefan Heine. Bildquelle: Deutscher Fruchthandelsverband

Der Deutsche Fruchthandelsverband hat einen neuen Präsidenten. Die Mitglieder wählten Jürgen Bruch, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Cobana Gruppe, bei ihrer Jahreshauptversammlung in Berlin zum Nachfolger von Dieter Krauß, wie der Verband mitteilte. Krauß hatte nach 15 Jahren an der Spitze des Verbandes nicht mehr kandidiert.

Daniel Grümmer von Fruchthansa Wesseling rückte als neuer Vizepräsident in die Führung des Verbandes auf. André Weichert von Interfrucht Hamburg bleibt Vizepräsident. Stefan Lindner von Lindner Food Frankfurt, der bisher als Vertreter der Verbandsjunioren dem Präsidium angehörte, wurde als ordentliches Präsidiumsmitglied gewählt. Die bisherigen Präsidiumsmitglieder Stefan Heine von der Afrikanischen Frucht-Compagnie, Christoph Mis von Kölla, Christin Neubauer von Grundhöfer und Sascha Suler von Biotropic bleiben in ihren Ämtern.

In die Amtszeit von Krauß fielen nach Angaben des Verbandes die EHEC-Krise sowie die Corona-Pandemie. Der Verband unterstützte in beiden Krisen seine Mitglieder dabei, die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Unter der Führung von Krauß entwickelte der Verband zudem eine Zukunftsstrategie und strukturierte sich neu.

Bruch ist seit mehr als 30 Jahren in der Fruchtbranche tätig. Als neuer Präsident sieht er die Hauptaufgaben des Verbandes in der Steigerung der Attraktivität der Branche für den Nachwuchs, in der Unterstützung der Unternehmen bei der Anpassung an den sich verändernden Markt und im Ausbau des Frische Seminars, der Bildungsplattform des DFHV. „Daran werden wir im Präsidium gemeinsam mit der Geschäftsstelle in Bonn engagiert weiterarbeiten“, zitierte der Verband den neuen Präsidenten in der Mitteilung.