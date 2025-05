Brauereiwirtschaft

Christian Weber führt europäischen Brauereiverband

Der Chef der Karlsberg Brauerei, Christian Weber (Foto), ist zum Präsidenten der Brewers of Europe gewählt worden. Der 46-Jährige will sich für Entbürokratisierung sowie eine bessere Energie- und Verpackungspolitik einsetzen. Deutschland ist mit knapp 1.500 Brauereien der größte Bierproduzent in Europa.