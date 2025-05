Michael Klamm führt neuerdings die Geschicke des Aroma- und Duftstoffherstellers Axxence. Bildquelle: Axxence

Der Aromahersteller Axxence hat einen Führungswechsel vollzogen. Michael Klamm hat Ron Honing als Vorstandschef abgelöst, wie das Unternehmen mitteilte. Honing schied am 6. Mai aus dem Unternehmen aus.

„Ich fühle mich geehrt diese Rolle zu übernehmen und bin entschlossen, Kontinuität für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Partner sicherzustellen“, sagte Klamm laut der Mitteilung. Der Manager war erst im November 2024 als Chef der US-Tochter Axxence Corporation zu dem Unternehmen gekommen. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Lyondell Basell, Renessenz und dem Holzmindener Duftstoffherssteller Symrise inne.

Axxence ernannte zudem Bob Kleinhenz zum Vertriebsvorstand. Kleinhenz kam im April 2025 als Vorstand der US-Tochter zu dem Unternehmen, nachdem Axxence den US-Aromahersteller Purely Natural übernommen hatte. Bei Purely Natural war Kleinhenz zuvor Vorstandschef.

Der Aromahersteller beschäftigt nach eigenen Angaben rund 235 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert mehr als 400 natürliche Aromaprodukte, die es in über 45 Ländern an mehr als 380 Kunden verkauft. Axxence unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der Slowakei und den USA. Die Berliner Beteiligungsgesellschaft Capiton hält seit 2021 die Mehrheit an dem Unternehmen.