Branchenverband Personalie - Simon J. Morris führt Deutsches Tiefkühlinstitut

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Tiefkühlinstituts hat Simon J. Morris (Foto) zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der Geschäftsführer von Salomon Food World folgt auf Markus Mischko, der Iglo Deutschland verlässt. Morris will Tiefkühlprodukte als zukunftsweisende Ernährungslösung positionieren.

Das Deutsche Tiefkühlinstitut hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Die Mitgliederversammlung des Branchenverbands wählte Simon J. Morris, Geschäftsführer von Salomon Food World, einstimmig zum neuen Chef, wie der Verband mitteilte. Morris folgt auf Markus Mischko, der das Amt seit 2024 innehatte und zur Jahresmitte seinen Arbeitgeber Iglo Deutschland verlässt.

„Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich, das mich anspornt, weiter für die Anliegen unserer Mitglieder einzutreten“, sagte Morris nach seiner Wahl laut der Mitteilung. Das Deutsche Tiefkühlinstitut bringe als Spitzenverband Unternehmen aus allen Bereichen der Tiefkühlwirtschaft zusammen. Der neue Vorsitzende will nach eigenen Angaben Tiefkühlprodukte als zukunftsweisende Ernährungslösung voranbringen und deren Vorteile gezielt an Verbraucher, professionelle Anwender und die Politik kommunizieren.

Die Geschäftsführerin des Verbands, Sabine Eichner, würdigte den scheidenden Vorsitzenden Mischko für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement. Mischko habe seit 2017 im Vorstand, später im Geschäftsführenden Vorstand und zuletzt als Vorstandsvorsitzender zur strategischen Weiterentwicklung des Verbands beigetragen. „Es war mir stets ein Herzensanliegen, Politik und Öffentlichkeit noch stärker von den vielfältigen Vorteilen unserer Kategorie zu überzeugen“, sagte Mischko laut der Mitteilung.

Tiefkühlinstitut erweitert Vorstand mit drei neuen Mitgliedern

Die Mitgliederversammlung wählte zudem drei neue Mitglieder in den Vorstand: Volker Büttel von Iglo Deutschland, Kai Gebel von Backshop Tiefkühl und Torsten Neumann von Schne-frost Ernst Schnetkamp. Sie ersetzen Frank Huckschlag von Newcold Germany Rheine, bisher stellvertretender Vorsitzender, und Sebastian Schlag, ehemals Bofrost, die aus beruflichen Gründen ausscheiden.

Dem Vorstand gehören weiterhin an: Doris Abeln von Dr. August Oetker Nahrungsmittel, David Krause von Agrarfrost, Jan-Peer Laabs von Apetito, Thomas Paulus von Original Wagner Pizza, Kasper von Bockum von Conditorei Coppenrath & Wiese und Michael Wittwer von Hanna-Feinkost. Als stellvertretende Vorsitzende wählte der Verband Volker Büttel und Jan-Peer Laabs.