Großbritannien

Sainsbury testet Bezahlung direkt am Handscanner

Der britische Lebensmittelhändler Sainsbury führt in zwei Filialen eine neue Bezahlfunktion für Handscanner ein. Kunden können ihre Einkäufe direkt am Gerät mit Bankkarte bezahlen. Das System ergänzt die bereits bestehende Bezahlfunktion in der Sainsbury-App.