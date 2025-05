Statistisches Bundesamt Unternehmenspleiten legen im April weiter zu

Die Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland wächst im April 2025 mit 3,3 Prozent, allerdings fällt das Plus kleiner aus als in den Vormonaten. Die Forderungen der Gläubiger haben sich jedoch mehr als verdoppelt. Besonders betroffen sind Logistik, Zeitarbeit und Gastronomie.