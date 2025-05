Führungswechsel bei Folienhersteller - Südpack beruft Thorsten Seehars zum neuen Vorstandschef

Der Verpackungsspezialist Südpack hat einen neuen Chef: Thorsten Seehars (Foto) übernimmt den Vorstandsvorsitz von Erik Bouts, der in den Ruhestand geht. Der bisherige Berater des Unternehmens muss sich auf schwierige Marktbedingungen einstellen.

Thorsten Seehars hat die Position des Vorstandsvorsitzenden von Südpack übernommen. Bildquelle: Südpack

Der Folienhersteller Südpack hat einen neuen Chef. Thorsten Seehars hat die Position des Vorstandsvorsitzenden übernommen, wie das Unternehmen mitteilte. Er folgt auf Erik Bouts, der nach sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand geht.

Seehars war zuvor bereits als Berater für Südpack tätig. „Ich freue mich sehr, in einem so traditionsreichen und hoch innovativen Unternehmen wie Südpack die Gesamtverantwortung zu übernehmen“, zitierte das Unternehmen den neuen Chef in der Mitteilung.

Bouts hatte in seiner Amtszeit die Unternehmensorganisation umstrukturiert und Geschäftseinheiten eingeführt. Zudem setzte er nach Angaben von Südpack einen Schwerpunkt auf die Themen Nachhaltigkeit sowie Forschung und Entwicklung. Er wird dem Unternehmen bis Anfang 2026 noch beratend zur Verfügung stehen.

Seehars warnt vor schwierigen Rahmenbedingungen

„Mit der Konzentration auf die Stärken eines Familienunternehmens, unserer Innovationskraft und dem starken Engagement des gesamten Teams werden wir auch weiterhin in diesem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich agieren“, sagte Seehars laut der Mitteilung. Das Unternehmen müsse in den kommenden Jahren mit schwierigen geopolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen rechnen.

Südpack stellt nach eigenen Angaben Folien und Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie her. Der Hauptsitz des 1964 gegründeten Familienunternehmens liegt in Ochsenhausen. Südpack betreibt Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Polen, der Schweiz, den Niederlanden und den USA.