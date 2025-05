Ulrika Kolsrud wird den schwedischen Konzern Essity ab Juni leiten. Bildquelle: Essity

Der schwedische Hygiene- und Gesundheitskonzern Essity bekommt eine neue Führung. Ulrika Kolsrud wird am 1. Juni 2025 neue Präsidentin und CEO des Unternehmens, wie Essity mitteilte. Sie folgt auf Magnus Groth, der Anfang des Jahres seinen Rückzug angekündigt hatte.

Kolsrud leitet derzeit den Geschäftsbereich Health & Medical bei Essity. Die 54-jährige Managerin arbeitet seit mehreren Jahren in führenden Positionen für den Konzern. Seit 2015 gehört sie dem Executive Management Team an, seit 2019 führt sie den Geschäftsbereich Health & Medical. Die neue Konzernchefin wird ihren Arbeitsplatz im Essity-Hauptsitz in Stockholm haben.

„Ich fühle mich geehrt, dass der Aufsichtsrat mir die Leitung von Essity für die kommende Entwicklungsphase anvertraut hat“, zitierte das Unternehmen Kolsrud in der Mitteilung. Sie sehe großes Potenzial im Unternehmen und übernehme die Aufgabe mit Begeisterung.

Aufsichtsrat Gurander lobt Kolsruds Erfahrung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Jan Gurander begründete die Entscheidung für Kolsrud mit ihrer umfangreichen Erfahrung in allen Geschäftsbereichen des Konzerns. „Ulrika verfügt über umfangreiche und breit gefächerte Erfahrungen in allen Geschäftsbereichen, in denen Essity tätig ist“, teilte Gurander mit. Die neue Konzernchefin habe in allen Bereichen der Wertschöpfungskette gearbeitet, unter anderem in Innovation, Produktion und Vertrieb.

Essity beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 36.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen will sich nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden künftig verstärkt auf Wachstum und Rentabilität konzentrieren.