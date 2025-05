Das OMR Festival zählt zu den größten Events der Online-Marketing- und Digitalbranche Europas: Im Jahr 2024 besuchten mehr als 67.000 Personen das Festival in Hamburg. Bildquelle: Julian Huke

Das OMR-Festival (Online Marketing Rockstars), das am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Mai in Hamburg stattfindet, zählt seit 2011 zu den größten Digital- und Marketing-Events Europas. Jährlich kommen rund 70.000 Besucher für das Event in die Hansestadt. Neben Vorträgen nationaler und internationaler Speaker rund um digitale Innovationen, Marketingtrends und Zukunftsthemen, bietet die Veranstaltung Networking-Möglichkeiten, Entertainment-Formate und rund 1.000 Aussteller und Partner.

Warsteiner und Nespresso als offizieller Partner

Auch in diesem Jahr nutzen zahlreiche Unternehmen aus der Lebensmittelbranche die Bühne, um ihre Marken und Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Offizieller Bierpartner des Festivals ist die Warsteiner Brauerei, die mit einem eigenen Stand, exklusiven Aktionen und einem umfangreichen Ausschank ihre zehnjährige Partnerschaft mit der OMR feiert. Nespresso sorgt als offizieller Kaffeepartner für Koffein-Nachschub und präsentiert neue Sorten, nachhaltige Kapselsysteme und spezielle Festival-Editionen. Auch Pepsico und Red Bull sind als Partner vor Ort vertreten und versorgen die Gäste mit Getränken.

Zu den großen Ausstellern aus der Lebensmittelindustrie zählen unter anderem die Bauer-Gruppe und die Schwarz-Gruppe, die jeweils mit einem eigenen Stand vertreten sind. Die Bauer Gruppe präsentiert sich mit einer OMR-Sonderedition ihres Trinkjoghurts. Ein besonderes Highlight ist 2025 zudem ein Live-Musik-Act direkt am Stand des Molkereiunternehmens. Auf dem Messegelände können die Besucher außerdem Produkte der Marken Underberg, San Lucar und Gutfried direkt vor Ort verkosten.

Masterclasses und Fachvorträge für die Lebensmittelbranche

Fester Bestandteil der Veranstaltung sind die sogenannten Masterclasses. Die Sessions vermitteln praxisnahe Skills, wertvolle Insights und erweitern das Know-how durch Experten aus verschiedenen Unternehmen. Auch der Lebensmittelhandel und die Lebensmittelindustrie nutzen diese Plattform intensiv.

So präsentierte beispielsweise Ferrero am Dienstag gemeinsam mit The Trade Desk, wie Retail-Daten von Rewe und der Schwarz-Gruppe dabei helfen können, zielgruppengerechte Marketingkampagnen mit mehr Reichweite zu generieren. Der Vermarkter Rewe-Für Sie GVG zeigt am Mittwoch gemeinsam mit Akeneo und Kernpunkt, wie ein effizientes Produktdatenmanagement für über 1.700 Märkte aufgebaut werden kann und die Rügenwalder Mühle gewährt Einblicke in ihre Innovationsprozesse und zeigt, wie KI-gestützte Produktentwicklung funktioniert.

Exklusive Einblicke in die OMR erhalten Sie in unserer Slideshow.