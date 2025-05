Der Käsehersteller Hochland hat seinen Absatz 2024 um 6,4 Prozent gesteigert. Das Unternehmen profitierte besonders vom Handelsmarkengeschäft und der Nachfrage nach Burger-Scheiben. In Frankreich nahm Hochland seine bisher größte Investition in Betrieb: eine neue Weichkäserei.

Der Vorstand von Hochland (von links) freut sich über steigenden Absatz: Josef Stitzl, Sebastian Schaeffer, Hubert Staub. Bildquelle: Hochland/Muschalla

Der Käsehersteller Hochland hat im Jahr 2024 seinen Absatz um 6,4 Prozent auf 440.100 Tonnen gesteigert. Der Umsatz erreichte 2,36 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Markengeschäft entwickelte sich nach Angaben von Hochland stabil. Als Wachstumstreiber erwies sich das Geschäft mit Handelsmarken. Hochland stieg in diesem Bereich in neue Produktkategorien ein. Das neu geschaffene Geschäftsfeld für Geschäftskunden startete den Angaben zufolge vielversprechend. Im Außer-Haus-Geschäft profitierte das Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage nach Burger-Scheiben.

Hohe Investitionen in Produktionsanlagen

Hochland investierte im vergangenen Jahr 75,5 Millionen Euro in Sachanlagen. „Im vergangenen Jahr haben wir 75,5 Millionen Euro in Sachanlagen investiert, um unsere Produktionskapazitäten zu erweitern und Voraussetzungen zu schaffen für zukünftiges Wachstum“, teilte Finanzvorstand Hubert Staub mit. Das Unternehmen nahm in Frankreich eine neue Weichkäserei in Betrieb. Dies sei das bislang größte Investitionsprojekt in der Geschichte des Unternehmens gewesen, erklärte Hochland.

Sebastian Schaeffer führt seit dem 1. Dezember 2024 als Vorstandschef das Familienunternehmen. Er verantwortet neben den Bereichen Vertrieb, Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Innovation auch die Bereiche Unternehmenskommunikation, neue Geschäftsentwicklung und Personal. „Wir sind fast am Ziel bei der Entwicklung der Hochland Vision 2030“, erklärte Schaeffer.