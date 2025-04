Das Spirituosenunternehmen Rising Brands übernimmt den exklusiven Vertrieb der Produkte der irischen Boann Distillery in Deutschland. Das Sortiment umfasst Whiskey, Gin und prämierte Cider.

Wichtiger Schritt: Rising Brands vertreibt künftig die Produkte der irischen Boann Distillery exklusiv in Deutschland. Bildquelle: Rising Brands

Rising Brands vertreibt künftig die Produkte der irischen Boann Distillery exklusiv in Deutschland. Dies gab das Unternehmen bekannt. Die Brennerei aus Drogheda bei Dublin, die 2016 ihre Arbeit aufnahm, setzt nach eigenen Angaben auf traditionelle Herstellungsmethoden und besondere Reifungsverfahren.

Gesamter Produktionsprozess wird selbst gesteuert

Zum Sortiment, das Rising Brands in Deutschland anbieten wird, zählen die Marke „The Whistler“ und die Boann Single Pot Still Whiskeys. Neben Whiskey stellt die Brennerei auch Gin mit eigenen Botanicals sowie mehrfach ausgezeichnete Cider und Apfelweine her.

Die Familie Cooney besitzt die Boann Distillery. Sie gehört zu den wenigen unabhängigen Brennereien in Irland, die den gesamten Produktionsprozess vom Destillieren über die Reifung bis zur Abfüllung selbst steuern. Das Unternehmen produziert Single Malt, Single Grain und Single Pot Still Whiskey.

Der neue Vertrieb durch Rising Brands könnte irische Spirituosen auf dem deutschen Markt stärker präsent machen. Ob sich dadurch die Preise oder die Verfügbarkeit der Produkte ändern werden, ließ Rising Brands bisher offen.