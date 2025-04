Brauerei-Kooperation - Veltins und Maisel verlängern Vertriebspartnerschaft bis 2032

Ein Grund zum Anstoßen (von links): Fabian Veltins, Prokurist der Brauerei C. & A. Veltins, Jeff Maisel, Inhaber der Brauerei Gebr. Maisel, Kristof Schimmele, Vertriebsgeschäftsführer der Brauerei Gebr. Maisel, und Dr. Volker Kuhl, Sprecher der Geschäftsführung der Brauerei C. & A. Veltins, freuen sich auf weitere Jahre der Zusammenarbeit. Bildquelle: Veltins

Die Brauereien Veltins und Maisel haben ihre Vertriebskooperation vorzeitig bis zum Jahr 2032 verlängert. Die beiden Familienunternehmen arbeiten bereits seit 2001 zusammen, wie Veltins mitteilte.

Maisel: Vertriebskooperation im deutschen Markt einzigartig

Im Rahmen der Kooperation vertreibt Veltins das Maisel’s Weisse über sein deutschlandweites Netzwerk mit rund 13.000 Gastronomiebetrieben. Die Brauerei Maisel ergänzt im Gegenzug ihr Portfolio mit der Marke Veltins.

„Unsere Vertriebskooperation ist im deutschen Biermarkt einzigartig: Unsere Partnerschaft funktioniert nicht nur, sie beruht auf tiefem Vertrauen und wir beflügeln uns gegenseitig“, erklärte Jeff Maisel, Inhaber der Brauerei Maisel.

Veltins-Chef Volker Kuhl sieht Signal an den Markt

Die vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit schaffe Planungssicherheit für Partner in Gastronomie und Handel, betonte der Sprecher der Veltins-Geschäftsführung, Volker Kuhl. „Das ist ein klares Signal an den Markt: Zwei starke Familienbrauereien ziehen an einem Strang – verlässlich, offen und mit hoher Marktorientierung“, führte Kuhl aus.

Die Kooperation funktioniert nach Unternehmensangaben seit über zwei Jahrzehnten durch eng abgestimmtes Reporting und kurze Kommunikationswege reibungslos.