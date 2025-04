Pizzahersteller investiert Erster Spatenstich für neues Freiberger-Gebäude

Das Unternehmen Freiberger Lebensmittel hat in Berlin mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen und will „in eine zukunftsfähige Standortinfrastruktur investieren“, so CEO Dr. Thorid Klantschitsch (Foto, rechts). Sie konnte zum ersten Spatenstich Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (Foto, links) begrüßen.