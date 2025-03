Kreislaufwirtschaft - Union und SPD wollen „praktikable“ Verpackungsregeln

Portugal/Polen

Jerónimo Martins plant Umsatzverdreifachung bis 2030

Der portugiesische Handelskonzern Jerónimo Martins will seinen Umsatz bis 2030 auf 50 Milliarden Euro steigern. Das Unternehmen erwirtschaftet derzeit den Großteil seines Umsatzes in Polen. In Portugal betreibt der Konzern die größte Restaurantkette des Landes.