Der Zuckerkonzern Südzucker kürzt nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende von 0,90 auf 0,20 Euro je Aktie. Das operative Konzernergebnis brach von 947 Millionen auf 340 Millionen Euro ein. Hauptgrund ist der starke Preisverfall bei Zucker in der EU.

Fallende Preise setzen dem Südzucker-Konzern zu. Die Aktionäre erhalten weniger. Bildquelle: Dennis Möbus/Südzucker

Der Zuckerkonzern Südzucker kürzt nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende drastisch. Die Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2024/25 nur noch 0,20 Euro je Aktie erhalten – nach 0,90 Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Konzernumsatz sank nach vorläufigen Berechnungen von 10,3 Milliarden auf rund 9,7 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis brach von 947 Millionen auf 340 Millionen Euro ein. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel von gut 1,1 Milliarden auf rund 715 Millionen Euro. Allerdings übertraf Südzucker damit die eigenen Erwartungen.

Besonders das wichtige Zuckergeschäft entwickelte sich schwach. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres rutschte das Segment mit einem Minus von 23 Millionen Euro in die roten Zahlen – nach einem Gewinn von 525 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Den Ergebnisrückgang begründete Südzucker mit einem drastischen Preisverfall. Die Zuckerpreise in der Europäischen Union seien im Geschäftsjahresverlauf immer stärker zurückgegangen.

Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Südzucker einen moderaten Umsatzrückgang. Das Ebitda soll zwischen 525 und 675 Millionen Euro liegen, das operative Konzernergebnis zwischen 150 und 300 Millionen Euro. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das seit Oktober 2024 stark reduzierte EU-Zuckerpreisniveau ab Oktober 2025 deutlich verbessern wird. Den detaillierten Geschäftsbericht will Südzucker am 15. Mai vorlegen.