Die Nürnbergmesse hat Phuong Anh Do (Foto, links) offiziell zur neuen Veranstaltungsleiterin der Fachpack ernannt. Die 2018 als Veranstaltungskauffrau gestartete Managerin leitet die europäische Fachmesse für Verpackung inoffiziell bereits seit Januar 2025. Do will besonders den persönlichen Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern fördern.

Während Heike Slotta (rechts) als Executive Director Exhibitions weiterhin die Gesamtverantwortung für die beiden Fachmessen Powtech Technopharm mit Partec und Fachpack innehat, ist Phuong Anh Do (links) seit Januar 2025 Director Fachpack. Bildquelle: Fachpack

Neue Veranstaltungsleiterin der Messe Fachpack ist Phuong Anh Do. Das hat die Nürnbergmesse mitgeteilt. Do leitet die europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse inoffiziell seit Januar 2025. Die Gesamtverantwortung für die Fachpack sowie die Fachmessen Powtech Technopharm mit Partec liegt weiterhin bei Heike Slotta (Foto, rechts) als Executive Director Exhibitions.

Do: Messen haben mich schon immer fasziniert

Do arbeitet seit 2018 bei der Nürnbergmesse. Nach einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau stieg sie in das Veranstaltungsteam von Heike Slotta ein. „Messen haben mich schon immer fasziniert – sie sind Orte, an denen Ideen Gestalt annehmen und Menschen mit einer gemeinsamen Vision zusammenkommen“, erklärte Do. Seitdem beschäftigt sie sich nach eigenen Angaben intensiv mit der Verpackungsbranche und ihrer Innovationskraft.

Bei der Fachpack sammelte Do zunächst Erfahrungen in der Hallenplanung, Kundenbetreuung und Aufbauüberwachung. Dies ermöglichte ihr einen tiefen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Messeorganisation, so die Nürnbergmesse. Später übernahm sie die Projektleitung für den Partec-Kongress, der im Rahmen der Powtech Technopharm stattfindet. Dort vertiefte sie ihre Erfahrungen in Konzeption und Veranstaltungsleitung.

Nächste Fachpack im September 2025

„Die Verpackungsbranche begeistert mich besonders, weil sie ständig im Wandel ist – von nachhaltigen Materialien, über smarte Technologien bis hin zu innovativen Designs“, erläuterte Do. Sie will die Messe als zentralen Treffpunkt der Branche und Impulsgeber für neue Ideen weiterentwickeln. Dabei setzt sie nach eigenen Angaben besonders auf den persönlichen Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern.

Die Verpackungsbranche steht laut Do vor großen Veränderungen. Strengere Regularien, technologische Innovationen und sich wandelndes Verbraucherverhalten werden die Branche prägen, erklärte die neue Veranstaltungsleiterin. Die nächste Fachpack findet im September 2025 statt.