Zahlen für Dezember 2024 - Ernährungsindustrie verzeichnet leichten Rückgang

Belgien

Lotus Bakeries übergibt Biscoff-Eisgeschäft an Froneri

Der belgische Süßwarenhersteller Lotus Bakeries überträgt die Produktion und den Vertrieb seiner Biscoff-Eiscremes an den Eiscremehersteller Froneri. Die Zusammenarbeit startet 2026 in Europa. Lotus Bakeries will von Froneris Expertise in Produktentwicklung und Marktkenntnis profitieren.