Nahrungsergänzungsmittel - Schwabe Group übernimmt Mehrheit an Braineffect

Schwabe-Vorstandschef Olaf Schwabe (links) freut sich auf neue Innovationskraft durch die Mehrheitsübernahme von Braineffect. Braineffect-Gründer Fabian Foelsch (rechts) bleibt Geschäftsführer. Bildquelle: leonpixelmove

Die Schwabe Group übernimmt die Mehrheit an dem Nahrungsergänzungsmittel-Anbieter Braineffect. Das Familienunternehmen aus Karlsruhe hält nun eine Zwei-Drittel-Mehrheit an dem Berliner Start-up und strebt mittelfristig eine vollständige Übernahme an, wie die Schwabe Group mitteilte.

Braineffect entwickelt und vertreibt Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel für mentale und körperliche Gesundheit. Das Unternehmen verkaufte nach eigenen Angaben im Jahr 2024 mehr als eine Million Produkte. Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich online sowie über 2.500 Filialen von dm und Budni. Der Unternehmenswert liegt laut der Mitteilung im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Zu den Produkten gehören unter anderem die Marken Focus, Sleep und Daily Gut. Neben Deutschland ist das Unternehmen auch in Österreich, der Schweiz und Frankreich aktiv.

Der Gründer Fabian Foelsch bleibt Geschäftsführer von Braineffect. „Mit der Schwabe Group an unserer Seite können wir unsere Mission auf ein neues Level heben. Diese Partnerschaft ist das Beste aus zwei Welten: Schwabe bringt eine unvergleichliche Expertise in Forschung und Qualität mit, wir unsere digitale DNA und Marktkenntnis“, zitierte das Unternehmen Foelsch in der Mitteilung. Das 2016 gegründete Start-up beschäftigt mittlerweile mehr als 60 Mitarbeiter in Berlin.

Schwabe Group plant weitere Start-up-Investments

Die Schwabe Group hatte sich bereits 2020 an Braineffect beteiligt. Mit der Mehrheitsübernahme will das Unternehmen nach eigenen Angaben neue Zielgruppen erschließen und seine Position im Direct-to-Consumer-Markt ausbauen. „Mit Braineffect holen wir uns eine Marke ins Haus, die vor Innovationskraft sprüht“, erklärte Olaf Schwabe, Vorstandschef der Schwabe Group, laut der Mitteilung. Das Investment soll nach Unternehmensangaben als Blaupause für künftige Investitionen in Start-ups dienen. Die Schwabe Group investiert über einen eigenen Venture-Arm namens Natural X.

Die Schwabe Group erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 950 Millionen Euro und beschäftigt weltweit etwa 4.000 Mitarbeiter, davon 1.600 in Deutschland. Das 1866 gegründete Familienunternehmen entwickelt und vertreibt pflanzliche und homöopathische Arzneimittel sowie Nahrungsergänzungsmittel. Zu den bekannten Marken des Unternehmens gehören Tebonin, Crataegutt, Prostagutt, Lasea und Umckaloabo. Der europäische Markt für Nahrungsergänzungsmittel und Supplements soll laut einer Studie bis 2030 auf mehr als 124 Milliarden Euro wachsen.