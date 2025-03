Neuer Gesellschafter Weingut Rudolf May tritt dem Verbund Die Güter bei Beitrag teilen Der Weinverbund Die Güter gewinnt das fränkische Weingut Rudolf May als neuen Gesellschafter. Der Biobetrieb wird dem Verbund im April 2025 beitreten. Das Weingut May bewirtschaftet 17,5 Hektar Weinberge, davon sind fast die Hälfte älter als 40 Jahre. Donnerstag, 06. März 2025, 10:56 Uhr Manuel Glasfort

Rudolf May (rechts) und sein Sohn Benedikt (links) bewirtschaften das Weingut May in Retzstadt nördlich von Würzburg, welches neuer Gesellschafter des Verbunds Die Güter wird. Bildquelle: Andreas Durst