Neue Markenstrategie Zott verkleinert Mozzarella-Packungen und arbeitet an Tierwohl

Sowohl das neue Logo als auch die neuen grafischen Elemente von Zottarella sollen sich laut Zott durch klare Linien auf das Wesentliche beschränken und das zugrundeliegende Tierwohlversprechen stärker in den Fokus rücken. Bildquelle: Zott

Die Molkerei Zott stellt ihre Mozzarella-Marke Zottarella auf Milch aus der Haltungsform 3 um und verkleinert gleichzeitig die Packungsgrößen. Die Milch stammt nach Angaben des Unternehmens ausschließlich von Erzeugerbetrieben aus Bayern und Baden-Württemberg. Die Umstellung betrifft alle Produkte der Marke mit Ausnahme der Artikel für Großverbraucher, teilte das Unternehmen mit.

Die Zottarella-Rolle enthält künftig 200 statt 250 Gramm. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 2,79 Euro, der Aktionspreis bei 1,99 Euro. Die Zottarella Minis bietet das Unternehmen in einer 125-Gramm-Packung zum empfohlenen Verkaufspreis von 2,19 Euro und zum Aktionspreis von 1,79 Euro an. Nach eigenen Angaben ist Zottarella gemessen am Absatz die beliebteste Mozzarella-Marke im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Die Molkerei fördert seit 2022 mit einem unternehmensinternen Programm die Umstellung ihrer Vertrags-Milchlieferanten auf die Standards der Haltungsform 3 der Initiative Tierwohl. Diese Standards schreiben unter anderem Bewegungsfreiheit und Frischluft für die Kühe vor. Die Lieferanten müssen nach Angaben von Zott zudem ausschließlich europäisches und gentechnikfreies Futter verwenden.

Zott führt recyclingfähige Verpackungen ein

Ab April will das Unternehmen für die Kugel- und Rollenprodukte neue Verpackungen einführen. Die Mehrschichtfolien sollen zu 90 Prozent recyclingfähig sein. Dies bestätige eine Zertifizierung des Cyclos-HTO-Instituts, teilte Zott mit. Die neuen Folien sollen mit weniger Material auskommen als die bisherigen Verpackungen und die Produkte gleichzeitig weiterhin vor Licht und Sauerstoff schützen.

Die Umstellung geht mit einer Überarbeitung des Markendesigns einher. Das bekannte blaue Farbschema bleibt nach Angaben des Unternehmens bestehen. Verschiedene Himmelsfarben sollen künftig die Unterscheidung der Sorten erleichtern.