Die Anbaufläche für Bio-Gemüse in Deutschland ist im vergangenen Jahr um fünf Prozent gewachsen. Die Erntemenge stieg sogar um 10,4 Prozent. Insgesamt erreichte die deutsche Gemüseernte mit 4,2 Millionen Tonnen den zweithöchsten Stand seit 2012.

Karotten waren im Freiland mit 850.600 Tonnen im Jahr 2024 wie in den Vorjahren die Gemüseart mit der größten Erntemenge in Deutschland. Bildquelle: Getty Images

In der Bundesrepublik ist die Anbaufläche für Bio-Gemüse 2024 um 5 Prozent auf 19.350 Hektar gestiegen. Die Erntemenge erhöhte sich sogar um 10,4 Prozent auf 529.800 Tonnen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Bio-Gemüse stellt 12,7 Prozent der Gesamtgemüseernte

Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten Gemüseanbaufläche in Deutschland beträgt inzwischen 15,3 Prozent. Bio-Gemüse macht 12,7 Prozent der gesamten Gemüseernte aus. Zu den wichtigsten Bio-Gemüsesorten zählen Rote Bete, Kürbisse, Zucchini, Erbsen und Karotten.

Die gesamte Gemüseernte in Deutschland erreichte 2024 mit 4,2 Millionen Tonnen den zweithöchsten Stand seit 2012. Dies entspricht einem Plus von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur 2021 fiel die Ernte mit 4,3 Millionen Tonnen noch höher aus. Die Anbaufläche für Gemüse insgesamt wuchs um 3,2 Prozent auf 126.800 Hektar.

Nordrhein-Westfalen führt Gemüseanbau an

Die größten Freilandflächen für den Gemüseanbau liegen in Nordrhein-Westfalen mit 28.200 Hektar. Es folgen Niedersachsen mit 24.400 Hektar, Bayern mit 16.500 Hektar und Rheinland-Pfalz mit 16.400 Hektar. Möhren beziehungsweise Karotten bleiben mit einer Erntemenge von 850.600 Tonnen die wichtigste Gemüseart im Freilandanbau.

Insgesamt bauten 5.830 Betriebe in Deutschland im vergangenen Jahr Gemüse an, so das Statistische Bundesamt.