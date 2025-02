Pakistan

Kerry eröffnet erste Aromenfabrik

Der Geschmacksstoff-Hersteller Kerry hat in Pakistan seine erste Produktionsstätte für Aromen eröffnet. Das Werk in Karachi produziert für den Snack-Hersteller Pepsico. Kerry ist der erste internationale Geschmacksstoff-Hersteller mit einer Produktion in dem südasiatischen Land.