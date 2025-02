Nachhaltige Expansion - Mast-Jägermeister feiert Richtfest für klimaneutrales Lager

Der Spirituosenhersteller Mast-Jägermeister baut in Kamenz ein neues, klimaneutrales Eichenfasslager. Das Projekt für 17,6 Millionen Euro erhielt die Gold-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen. In den 225 Eichenholzfässern können künftig Grundstoffe für bis zu 55 Millionen Flaschen Jägermeister reifen.

Um die Wette gehämmert haben beim Richtfest (von links) Marcel Ari vom Bauunternehmen Wolff & Müller, Jägermeister-Vorstandsmitglied Christopher Ratsch und der Kamenzer Bürgermeister Roland Dantz. Bildquelle: Mast-Jägermeister

Der Spirituosenhersteller Mast-Jägermeister baut im sächsischen Kamenz ein neues CO₂-neutrales Eichenfasslager für 17,6 Millionen Euro. Das Unternehmen feierte jetzt das Richtfest für das Projekt, wie Mast-Jägermeister mitteilte.

Das neue Fasslager bietet nach Unternehmensangaben Platz für bis zu 225 Eichenholzfässer. Dies entspricht einer Kapazität von 55 Millionen 0,7-Liter-Flaschen Jägermeister. Die Inbetriebnahme des Lagers ist für Ende 2025 geplant. Das Gebäude verfügt laut der Mitteilung über eine Solaranlage und ein Regenwassermanagement-System. Für den Bau nutzt das Unternehmen nachwachsende und recyclebare Rohstoffe wie Holz. Das Projekt erhielt die Zertifizierung in Gold für nachhaltiges Bauen von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

„Nachhaltigkeit ist für uns New Normal. Es ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie“, zitierte das Unternehmen Vorstand Christopher Ratsch in der Mitteilung. Der Bau sei ein „klares Bekenntnis“ zum Standort Kamenz.

Das Werk in Kamenz besteht seit 1993. Mehr als 60 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. In den Eichenholzfässern des Lagers reift der Grundstoff für den Kräuterlikör mehrere Monate. Die Herstellung des Grundstoffs erfolgt weiterhin ausschließlich in Wolfenbüttel. Das Unternehmen exportiert den Kräuterlikör nach eigenen Angaben in mehr als 150 Länder.

