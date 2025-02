Die Snacking-Marke Koro ernennt Steffani Busch (Foto) zur neuen Leiterin des operativen Geschäfts. Die frühere Amazon-Fresh-Managerin übernimmt ab März 2025 die Position des Chief Operating Officer. Das Unternehmen will mit frischem Kapital seine europäische Expansion vorantreiben.

Steffani Busch leitet künftig als COO das operative Geschäft von Koro. Bildquelle: Koro

Die Snacking-Marke Koro hat Steffani Busch zur neuen Leiterin des operativen Geschäfts ernannt. Die 39-jährige Wirtschaftsinformatikerin und promovierte Wirtschaftspsychologin übernimmt zum 1. März 2025 die Position des Chief Operating Officer, wie das Unternehmen mitteilte. In dieser Funktion verantwortet sie künftig die Bereiche Logistik und Supply Chain Management.

Busch bringt Erfahrung aus dem E-Commerce mit. Nach Stationen bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group und einer eigenen Gründung im Bereich Rennradkleidung leitete sie bei Amazon Fresh das Supply Chain Management. Zuletzt arbeitete sie als Chief Operating Officer bei dem Möbelhändler Westwing, wo sie mehr als 1.000 Mitarbeiter führte. „Ich habe bei Westwing bereits einmal eine Internationalisierung und extremes Wachstum aus der Logistik heraus begleitet“, erklärte Busch laut der Mitteilung.

Die Personalie fällt in eine Phase der Expansion. Koro verzeichnete nach eigenen Angaben im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben vor allem in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien weiter wachsen.

Erst im November hatte das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem Geld will Koro den Angaben zufolge seine Präsenz in verschiedenen Vertriebskanälen stärken und die europäische Expansion vorantreiben. „Mit Steffanis Einstieg ins Team kann Koro den nächsten Schritt machen, um die Position als eine der führenden Snacking-Marken Europas weiter auszubauen“, teilte Vorstandschef Florian Schwenkert mit.