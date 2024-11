Der Snackhersteller Koro hat in einer Finanzierungsrunde 35 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen will mit dem Geld seine Präsenz in Europa ausbauen. Für 2024 erwartet Koro ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent.

Große Pläne hat das Koro-Management-Team mit (von links) Constantinos Calios, Florian Schwenkert, dem Mitglied des Advisory Boards Toni Petersson sowie Dr. Daniel Kundt.d Bildquelle: Koro

Der Snackhersteller Koro hat in einer Finanzierungsrunde 35 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen will mit dem frischen Kapital seine Präsenz in Europa ausbauen, wie Koro mitteilte. Die Finanzierungsrunde führte der New Yorker Investor Coefficient Capital an, welcher für seine frühen Investitionen in erfolgreiche Marken wie Oatly, Just Spices und Magic Spoon bekannt ist.

Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent erwartet

Auch die bisherigen Investoren Five Seasons Ventures, HV Capital, Partech, Haub Legacy und SevenVentures beteiligten sich an der Runde, teilte das Unternehmen mit. Koro erwartet nach eigenen Angaben für das Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent. Das Unternehmen will dann auch profitabel wirtschaften.

Koro will mit dem Geld vor allem seine Präsenz in Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern ausbauen. In den Niederlanden hat der Snackhersteller nach eigenen Angaben bereits eine Listung bei dem Einzelhändler Albert Heijn erreicht. In Frankreich konnte das Unternehmen den Olympiasieger Teddy Riner als Markenbotschafter gewinnen.

Ex-Oatly-Chef Petersson verstärkt Koro-Beirat

Das Unternehmen hat den früheren Vorstandschef des Hafermilchherstellers Oatly, Toni Petersson, für seinen Beirat gewonnen. „Das Omnichannel-Modell von Koro ist eines der beeindruckendsten, das ich bisher in der Branche gesehen habe“, zitierte das Unternehmen Petersson in der Mitteilung.

„Mit großer Begeisterung unterstützen wir Koro in dieser wichtigen Phase ihrer Reise“, sagte Arpon Ray von Coefficient Capital laut der Mitteilung. Das Unternehmen habe nach Einschätzung des Investors das Potenzial, ein weltweit führender Anbieter von gesunden Snacks zu werden.

Koro wurde 2014 in Deutschland gegründet und von Constantinos Calios und Piran Asci aufgebaut. Florian Schwenkert (CEO) und Dr. Daniel Kundt (CFO) ergänzten 2020 und 2024 die Geschäftsführung. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Berlin. Mehr als zwei Millionen Kunden kaufen die Koro-Produkte online sowie in über 10.000 Einzelhandelsgeschäften in ganz Europa. Koro stellt unter anderem Snacks, Nussmuse und Müslis her.