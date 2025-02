Der Getränkehersteller Vivaris führt drei Sorten seiner Marke Mio Mio in Dosen ein. Das Unternehmen will damit neue Absatzkanäle wie Drogeriemärkte und Discounter erschließen. Die Dosen sollen auch bei Konzerten und Festivals zum Einsatz kommen.

Getränkeindustrie Vivaris bringt Mio Mio in Dosen auf den Markt

Neues Verpackungsformat: Vivaris Getränke erhofft sich durch den Verkauf von Dosen neue Absatzkanäle im Bereich On-Trade (zum Beispiel Tankstellen und Automatengeschäfte) wie auch Off-Trade. Bildquelle: Berentzen-Gruppe

Mit drei Sorten seiner Marke Mio Mio in 0,33-Liter-Dosen will der Getränkehersteller Vivaris, eine Tochtergesellschaft der Berentzen-Gruppe, neue Absatzkanäle erschließen. Die neuen Dosen sollen nach Unternehmensangaben auch bei Konzerten und Festivals zum Einsatz kommen, wo Glasflaschen verboten sind.

Nachfrage nach Getränken in der Dose wächst

Ab März sollen die Sorten Mate Original, Mate Zero und Mate Ginger in Dosen im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 0,99 Euro je Dose. Erste Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel und Discount beginnen nach Unternehmensangaben unmittelbar. Das neue Format ist den Angaben zufolge bereits bei vielen Händlern gelistet.

„Die Nachfrage nach Getränken in der Dose wächst am Markt seit einiger Zeit kontinuierlich“, erklärt Vivaris-Geschäftsführer Tobias Wiesner. Mit dem neuen Format will das Unternehmen unter anderem Drogeriemärkte und Discounter erreichen, die bisher aufgrund des Pfandkreislaufsystems keine Glas-Mehrwegflaschen führen. „Wir erwarten durch die Erweiterung des Gebindeportfolios nicht nur eine stärkere Präsenz unserer Marke, sondern auch deutliche Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung von Mio Mio durch den Zugang zu zusätzlichen Vertriebsschienen“, führt Wiesner aus.

Berentzen plant umfassende Werbekampagne

Die Marke Mio Mio soll nach Angaben des Unternehmens künftig mit umfassenden Werbemaßnahmen unterstützt werden. „Getreu unserer Strategie Building Berentzen 2028 werden wir Mio Mio mit signifikanten Media-Invests versehen und dadurch die Markenbekanntheit deutlich steigern“, teilt Frederik Bergmann mit, der bei Berentzen für das Marketing verantwortlich ist.

Bisher verkauft Vivaris die Getränke der Marke Mio Mio in 0,5-Liter- und 0,33-Liter-Glas-Mehrwegflaschen.