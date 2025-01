Süßwarenindustrie - Trolli holt Kühne-Manager Opdenfeld als Produktionsvorstand

Heiner Opdenfeld wird Chief Operating Officer beim Fruchtgummihersteller Trolli. Bildquelle: Mederer Gruppe

Die Mederer Gruppe, Hersteller der Fruchtgummimarke Trolli, hat einen neuen Produktionsvorstand gefunden: Heiner Opdenfeld wird ab dem 1. Februar 2025 als Chief Operating Officer (COO) die operative Führung des Fruchtgummiherstellers übernehmen. Das teilte das Unternehmen aus Fürth mit. Er folgt auf Sabine Arazi, die das Unternehmen nach eineinhalb Jahren verlässt.

Bis Mitte 2024 einer der Kühne-Geschäftsführer

Opdenfeld wird die Mederer Gruppe gemeinsam mit Vorstandschef Robert Mähler leiten. Das Familienunternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 2.300 Mitarbeiter und vertreibt Fruchtgummi der Marken Trolli, Efrutti und Herbert’s Best in mehr als 100 Ländern. Die Gruppe unterhält Standorte in Deutschland, Spanien, China, Frankreich und den USA.

Der neue COO kommt von dem Feinkosthersteller Carl Kühne, wo er bis Mitte 2024 als einer von vier Geschäftsführern tätig war. Bei Kühne verantwortete er das Gesamtgeschäft mit zehn Standorten und 1.500 Mitarbeitern weltweit mit. Zudem führte er den Vorsitz im Aufsichtsrat der französischen Tochtergesellschaft Kühne France.

25 Jahre Sachverstand aus der Nahrungsmittelbranche

„Heiner Opdenfeld bringt 25 Jahre vielfältigen Sachverstand aus der Nahrungsmittelbranche, ein hohes Maß an Führungserfahrung und interkulturelle Kompetenz in die Mederer Gruppe ein“, so Vorstandschef Mähler, Der Manager hatte seine Karriere bei CPC Maizena in Krefeld begonnen, das später von Unilever übernommen wurde. Weitere Stationen waren der Zuckerwaren-Hersteller Dextro Energy, wo er von 2005 bis 2009 der Geschäftsleitung angehörte, sowie der Gemüsekonserven-Hersteller Bonduelle Deutschland. Dort war Opdenfeld bis 2013 als COO für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig.