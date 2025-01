Milka-Klassiker wie Haselnuss kosten mittlerweile am Regal 1,99 Euro. Nun senkt Mondelez auch das Produktgewicht. Bildquelle: Manuel Glasfort

Mondelez ändert die Grammatur seiner Top-Varianten der Milka-Tafeln: die Sorten Alpenmilch, Noisette, Haselnuss und Weiß enthalten neuerdings statt 100 Gramm nur noch 90 Gramm. Bei anderen Sorten liegt das Gewicht der Standardgröße schon länger bei unter 100 Gramm. Bei anderen Geschmacksrichtungen wie Milka Alpenmilchcreme, Caramel und Erdbeer bleibt es bei der 100-Gramm-Packungsgröße, wie der Website der Marke zu entnehmen ist. Die Großtafel schrumpft demnach bei einigen Sorten von 270 auf 250 Gramm. Dazu zählen die Varianten Alpenmilch, Ganze Haselnüsse und Noisette.

Hersteller Mondelez teilte auf Anfrage der Lebensmittel Praxis mit, man sei mit deutlich höheren Kosten in der gesamten Lieferkette konfrontiert: „So kosten Zutaten, wie insbesondere Kakao aber auch andere deutlich mehr als in der Vergangenheit. Auch Energie-, Verpackung- und Transportkosten sind weiterhin hoch.“ Obwohl man versuche, die höheren Kosten so weit wie möglich aufzufangen, stehe man immer noch vor großen Herausforderungen, hieß es weiter. „Infolge dieses schwierigen Umfelds mussten wir die Entscheidung treffen, das Gewicht einiger unserer Milka Tafeln, sowohl im Standard- als auch im Großtafelsegment, anzupassen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können und keinen Kompromiss beim Geschmack und der Qualität unserer Schokolade zu machen.“

Kakaopreis liegt inzwischen bei 11.000 Euro pro Tonne

Tatsächlich haben Schokoladenhersteller mit dem explosionsartig gestiegenen Kakaopreis zu kämpfen. Infolge von schlechten Ernten und Börsenspekulation erreichte dieser im Dezember ein Rekordhoch von mehr als 12.000 Euro pro Tonne und lag zuletzt bei rund 11.000 Euro pro Tonne. Noch vor einem Jahr bewegte sich der Preis zwischen 4000 und 4500 Euro je Tonne.

Den Herstellern stehen grundsätzlich mehrere Wege offen, um die gestiegenen Kosten weiter zu geben. Sie können entweder die Abgabepreise erhöhen, die Packungen verkleinern oder aber die Rezepturen ändern. Mondelez fährt offenbar eine zweigleisige Strategie aus Preiserhöhungen und geänderten Grammaturen, um den Kostenanstieg zu kompensieren. Gerade erst hat der Konzern die Abgabepreise für seine Tafelschokoladen erhöht, was sich in deutlich steigenden Regalpreisen niederschlug. So stieg der Preis für viele Standardtafeln bei vielen Händlern um etwa ein Drittel von 1,49 auf 1,99 Euro.

Im Gegensatz zu Mondelez hält Konkurrent Ritter bisher an der Grammatur von 100 Gramm fest und setzt allein auf Preiserhöhungen. Unlängst kündigte der Hersteller aus Waldenbuch an, das Aktionsgeschäft mit rabattierter Ware stark zurückfahren zu wollen.