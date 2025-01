Süßgebäck-Industrie - Griesson - de Beukelaer steigert Umsatz trotz Absatzminus

Großbritannien

Lidl führt digitales Spendensystem ein

Der Discounter Lidl ermöglicht Kunden in Großbritannien ab Februar digitale Mikrospenden an den Kassen. Die Spenden gehen an die Kinderschutzorganisation NSPCC. Bis 2030 will Lidl fünf Millionen Pfund für den Childline-Dienst sammeln, der alle 45 Sekunden einem Kind in Not hilft.