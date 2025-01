Schweiz

Obi übernimmt Schweizer Baumärkte von Migros

Die Obi-Gruppe kauft von Migros zehn bestehende Obi-Filialen sowie einen Baumarkt in Entstehung. Zusätzlich übernimmt Obi zwei Do it + Garden-Standorte. Alle 637 Beschäftigten behalten ihre Arbeitsplätze.