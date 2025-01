Delta Pronatura benennt sich in Dr. Beckmann Group um. Der Hersteller von Reinigungsmitteln und Körperpflegeprodukten will unter dem neuen Namen seine internationalen Aktivitäten bündeln. Die Marke Dr. Beckmann ist die umsatzstärkste Marke der Gruppe.

Blistex zählt zu den Marken von Dr. Beckmann. Bildquelle: Delta Pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann

Der Reinigungsmittelhersteller Delta Pronatura benennt sich in Dr. Beckmann Group um. Das Unternehmen mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main will unter dem neuen Namen ab Februar 2025 seine internationalen Aktivitäten bündeln, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Marke Dr. Beckmann ist nach Angaben des Unternehmens die umsatzstärkste Marke der Gruppe. Das Unternehmen vertreibt unter dieser Marke Spezialprodukte zur Wäschepflege, Fleckentfernung und Haushaltsreinigung. „Um im internationalen Wettbewerb weiter wachsen zu können, brauchen wir eine verbindende Klammer für alle unsere Marken und Standorte“, erläuterte Unternehmenschef Nils Beckmann in der Mitteilung.

Stärkere Ausrichtung auf internationale Anforderungen

Das in vierter Generation inhabergeführte Unternehmen will sich nach eigenen Angaben künftig noch stärker auf internationale Anforderungen und Marktbedürfnisse ausrichten. Dazu will das Unternehmen die Vertriebs- und Marketingorganisation in den Regionen und Ländern sowie die globale Zusammenarbeit in allen Unternehmensbereichen stärken.

Die Markenstrategie soll den Angaben zufolge unverändert bleiben. Neben Dr. Beckmann gehören die Marken Carbona, Bullrich und Fess’nett zum Unternehmen. Zudem vertreibt die Gruppe die Marken Bi-Oil, Blistex, Jordan und Fenjal. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in den deutschsprachigen Ländern sowie in Großbritannien, Frankreich, Polen und China aktiv. Auch in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum ist die Gruppe vertreten.