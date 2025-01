Wirtschaftswarntag am 29. Januar - Auch Verband der Fleischwirtschaft demonstriert mit

Der erste bundesweite „Wirtschaftswarntag“ am 29. Januar wird nun neben dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie auch vom Verband der Fleischwirtschaft unterstützt. Insgesamt beteiligen sich mehr als 100 Verbände und zahlreiche Unternehmen an der nach Veranstalterangaben größten jemals gebildeten Wirtschaftsallianz.

Wirtschaftswarntag am 29. Januar

Ungewöhnliches Bündnis: Am morgigen Mittwoch gehen zahlreiche, zum Teil konkurrierende Wirtschaftsverbände auf die Straße. Bildquelle: Getty Images

Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte rufen mehr als 100 Wirtschaftsverbände und Unternehmerinitiativen sowie zahlreiche Unternehmen zum ersten bundesweiten „Wirtschaftswarntag“ am 29. Januar 2025 in Berlin auf. Darunter sind auch der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie und der Verband der Fleischwirtschaft. Von diesen Verbänden abgesehen, ist die Resonanz aus der Agrar- und Ernährungsbranche allerdings eher gering.

Zehn-Punkte-Papier für eine Wirtschaftswende

Mehrere hundert Teilnehmer werden zu einer Demonstration am Brandenburger Tor erwartet. Zusätzlich beteiligen sich deutschlandweit regionale Verbände und Unternehmen mit Aktionen bei sich vor Ort. Mit Kundgebungen in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Lingen (Ems) und zahlreichen dezentralen Aktionen in und von Betrieben soll auf die dramatische Lage der deutschen Wirtschaft aufmerksam gemacht und Druck auf die nächste Bundesregierung ausgeübt werden.

Mit einem Zehn-Punkte-Forderungspapier machen sich die Verbände für eine Wirtschaftswende stark: Dazu zählen unter anderem ein massiver Bürokratieabbau, sinkende Steuern, Sozialabgaben und Energiepreisen, mehr Freihandelsabkommen und ein besserer Ausbau der Infrastruktur.

Alle Bundestagsabgeordneten sind eingeladen

Die Projektgruppe zur organisatorischen Vorbereitung besteht aus den Verbänden Die Familienunternehmer, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie, Bundesverband der freien Berufe und dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) in Zusammenarbeit mit der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“.

Zu der Kundgebung in Berlin haben die Initiatoren alle Bundestagsabgeordneten von SPD, CDU, CSU, Bündnis90/Die Grünen sowie FDP eingeladen. Bisher angekündigt haben sich unter anderem CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und FDP-Generalsekretär Marco Buschmann.