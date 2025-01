Historische Entscheidung Emmentaler von EU als Gattungsbezeichnung eingestuft Beitrag teilen Die EU-Kommission hat entschieden, dass Emmentaler weiterhin in allen EU-Ländern hergestellt werden darf. Die Entscheidung ist ein Präzedenzfall, weil erstmals ein Milcherzeugnis als Gattungsbezeichnung eingestuft wurde. Dienstag, 28. Januar 2025, 09:00 Uhr Theresa Kalmer

Die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass die in der Schweiz geschützte Ursprungsbezeichnung „Emmentaler“ in der EU eine Gattungsbezeichnung ist. „Emmentaler“ darf somit wie bisher in der EU hergestellt und vermarktet werden, unabhängig vom Herstellungsort. Bildquelle: Getty Images