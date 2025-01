Unterstützung aus Lebensmittelbranche Denkfabrik fordert politische Gastwelt-Reform Beitrag teilen Die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt (DZG), zu deren Mitgliedern auch große Unternehmen der Lebensmittelbranche wie Unilever oder die Radeberger-Gruppe gehören, fordert im Vorfeld der Bundestagswahl einen Staatsminister im Kanzleramt für Gastro- und Tourismusangelegenheiten. Freitag, 24. Januar 2025, 09:45 Uhr Thomas Klaus

Gastwelt sei eine Schlüsselbranche und kein Randthema: Deshalb müsse sie per Staatsminister in das Kanzleramt einziehen, so die DZG. Bildquelle: Getty Images