Konkurrenz am Biermarkt Kindl-Brauerei bohrt Brunnen für achtes Münchner Bier Beitrag teilen Eine neue Familienbrauerei will den Münchner Biermarkt aufmischen. Die Münchner Kindl-Brauerei hat mit Bohrarbeiten für einen Tiefbrunnen begonnen. Das Wasser aus 180 Metern Tiefe ist Voraussetzung für die Bezeichnung als echtes Münchner Bier. Dienstag, 21. Januar 2025, 08:21 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

In den eingefahrenen Biermarkt der bayerischen Landeshauptstadt kommt Bewegung. Nach Giesinger Bräu will auch die Münchner Kindl-Brauerei hoch hinaus – und muss dafür erstmal in die Tiefe graben. Bildquelle: Getty Images