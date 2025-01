Foodservice-Kooperation - Rügenwalder und Endori vermarkten Veggie-Produkte gemeinsam

Die Rügenwalder Mühle wird den Fokus für den Bereich Foodservice zunächst auf zwei Produkte legen: Auf die vegane Schinken Spicker Mortadella und die vegane Mühlen Salami – jeweils erstmals in 500-Gramm-Packungen. Bildquelle: Rügenwalder Mühle

Die Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle und Endori haben einen gemeinsamen Marktauftritt im Foodservice-Bereich angekündigt. Ab dem 1. April wird Endori zwei vegane Aufschnitt-Produkte von Rügenwalder Mühle mitvermarkten, teilten die Unternehmen mit.

Beide Unternehmen gehören seit knapp einem Jahr zur Familienholding Pfeifer und Langen. Im März 2024 hatte sich die Familienholding mehrheitlich an Rügenwalder Mühle beteiligt. Das Unternehmen wurde damit Teil der The Nature’s Richness Group, zu der auch Endori gehört.

„Zum ersten Mal, seitdem wir unter einem Dach vereint sind, bündeln wir jetzt unsere Kräfte am Markt“, erklärte Rügenwalder-Vertriebsgeschäftsführer Mathias Schlüter laut der Mitteilung. Endori werde sich weiterhin auf warme Produkte für die Pfanne konzentrieren, während Rügenwalder seine Expertise im Bereich Aufschnitt einbringe. „Das bedeutet für Foodservice-Kunden ein Plus an Convenience, denn sie können für ihre Gäste ein Top-Spektrum pflanzlicher Fleisch- und Wurstalternativen für alle Mahlzeiten des Tages bei einem Systemanbieter ordern“, ergänzte Endori-Geschäftsführer Dr. Axel de With.

Die Portfolios beider Unternehmen bleiben den Angaben zufolge getrennt. Rügenwalder Mühle bietet für den Foodservice-Bereich zunächst zwei Produkte an: Die vegane Schinken Spicker Mortadella und die vegane Mühlen Salami in 500-Gramm-Packungen. Endori präsentiert vier neue pflanzliche Produkte für den Foodservice-Markt: einen Best Burger, Beef Stripes, Chicken Sticks mit Chili Cheese Füllung sowie eine vorgegarte und vorgeschnittene Bratwurst für Currywurst.