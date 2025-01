Der US-Verpackungshersteller Berlin Packaging hat den deutschen Händler und Hersteller Rixius gekauft. Das 1879 gegründete Unternehmen Rixius bietet Verpackungslösungen aus Glas und Kunststoff an. Mit der Übernahme stärkt Berlin Packaging seine Position in der EMEA-Region.

Das Produktsortiment des Verpackungsherstellers Rixius besteht hauptsächlich aus Flaschen, Kanistern, Dosen und Eimern. Nun wurde das Unternehmen von einem US-Konzern übernommen. Bildquelle: Getty Images

Der US-Verpackungshersteller Berlin Packaging hat die Übernahme des deutschen Verpackungsherstellers und -händlers Rixius mit Sitz in Mannheim abgeschlossen. Dies teilte der nach eigenen Angaben weltweit größte Hybrid-Verpackungsanbieter mit. Rixius bietet Verpackungslösungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlüsse und Zubehör für verschiedene Branchen an, darunter für die Bereiche Lebensmittel, Kosmetik und Pharma.

Das 1879 gegründete Unternehmen Rixius hat sich nach eigenen Angaben von einem traditionellen Verpackungsgroßhändler zu einem Full-Service-Anbieter entwickelt. Das Unternehmen bietet neben Verpackungen auch Beratung, individuelle Verpackungslösungen und Verpackungsgestaltung an. Im Jahr 2021 erwirtschafteten die knapp 100 Mitarbeiter von Rixius einen Umsatz in Höhe von rund 15,4 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von etwa 2,7 Millionen Euro.

„Heute haben wir die Übernahme von Rixius abgeschlossen und unsere Position in EMEA weiter gestärkt“, zitierte Berlin Packaging Marcel Schröder, Senior Vice President der Region Nord, in der Mitteilung. Der Rixius-Chef Wolfgang Luckhardt erklärte: „Rixius ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und nun schreiben wir ein neues Kapitel.“

Berlin Packaging liefert nach eigenen Angaben jährlich Milliarden von Artikeln an Kunden aus allen Branchen. Das Unternehmen bietet neben Verpackungen aus Glas, Kunststoff und Metall auch Dienstleistungen in den Bereichen Verpackungsdesign, Finanzierung, Beratung, Lagerung und Logistik an.