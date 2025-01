Der finnische Papierhersteller Metsä Group plant einen massiven Stellenabbau in seinem Werk in Kreuzau. Das Unternehmen will eine Papiermaschine stilllegen und sich künftig auf Tissue-Produkte konzentrieren. Das deutsche Werk zählt zu den größten Tissue-Papierwerken in Europa.

Das Werk in Kreuzau (NRW) soll sich nach Angaben von Metsä künftig ausschließlich auf die Produktion von Tissue-Produkten wie Küchen- und Toilettenpapier für Endverbraucher konzentrieren. Bildquelle: Verband der Papierindustrie, Essity, Fripa

Der Papierhersteller Metsä Group will in seinem Werk in Kreuzau in Nordrhein-Westfalen bis zu 120 Arbeitsplätze streichen. Das finnische Unternehmen teilte mit, es werde eine Papiermaschine stilllegen. Das Werk solle sich künftig ausschließlich auf die Produktion von Tissue-Produkten für Endverbraucher konzentrieren. Dazu zählen beispielsweise Toilettenpapier, Küchenpapier und Papiertaschentücher.

Stärkung des Bereichs nachhaltige Tissue-Produkte

Das Unternehmen begründete die Maßnahmen mit einem schwierigen Marktumfeld. Die Branche stehe durch steigende Energie- und Rohstoffkosten erheblich unter Druck, teilte Metsä mit. Das Werk in Kreuzau sei von diesen Herausforderungen betroffen. Mit den geplanten Maßnahmen will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine führende Rolle im Bereich nachhaltiger Tissue-Produkte stärken.

„Unser Ziel ist, den Erfolg unseres Werks in Kreuzau langfristig zu sichern“, erklärte Tobias Lüning, Länderchef von Metsä in Deutschland, laut der Mitteilung. Die Auswirkungen auf die Belegschaft seien für die Zukunftsfähigkeit des Werkes notwendig. Das Unternehmen werde nun Verhandlungen mit dem Betriebsrat aufnehmen.

Das Werk in Kreuzau zählt nach Unternehmensangaben zu den größten Tissue-Papierwerken in Europa. Es beliefert Kunden in Mitteleuropa mit Hygieneprodukte für Haushalte und Fachbetriebe sowie mit fettdichten Papieren für die Zubereitung von Speisen und zum Verpacken von Lebensmitteln. Der Tissue-Geschäftsbereich von Metsä erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und beschäftigte rund 2.500 Mitarbeiter.